全運會官網疑盜用照片 新北市體育處急撤

110年全國運動會10月將在新北舉辦，新北市議員何博文今天指出，全運會官網所用照片疑盜用自某影音網站，未獲授權。體育處表示，會立即撤下2張需付費照片，並追究廠商責任。

新北市議會今天進行局處業務報告及備詢，民主進步黨籍新北市議員何博文表示，他點閱全國運動會官網，發現包括場館等相關資訊至今沒有內容，甚至不少照片上有某知名影音網站商標浮水印。

何博文說，他致電這間影音網站公司詢問，對方回覆若付費獲得合法授權，則會提供完整照片，換言之照片上不會有商標浮水印。

他強調，教育局是教育單位，堂堂全國運動會官網所使用的照片，如果未獲得授權就放上去，無論網站是內部承作或是委外，都不能接受這樣讓新北市民蒙羞的事情。

新北市政府教育局長張明文回應，官網主要提供比賽期間資訊，至於照片部分，將進一步了解，一定會要求合法授權，遵守著作權法。

新北市政府體育處會後以書面表示，110年全國運動會官網是委由廠商維護，網站由測試頁轉換正式版時，未更新為正式版照片，造成2張照片誤用，已要求立即撤下，所有網站照片需合法授權，也將依約追究網站維護管理廠商責任。