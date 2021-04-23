金山財神廟路邊巨大神像深夜打白光 議員：一堆人嚇死

新北萬里往金山方向路邊有金山財神廟的巨大神像，新北市議員張錦豪指出，該神像經常嚇到路過的民眾且是違建，令萬廟方還有尊相同神像設置在校園內，實在不妥。新北教育局指出，校內的是廟方跟校方簽訂的環境維護契約，合約到期就會遷移。

金山財神廟不只是萬里、金山地區的重要信仰，全台各地不少信徒都前往參拜。不過有民眾反映，位於萬里區加投路邊能看見巨大的神像，但晚間會打白燈，路過的民眾都被嚇著。

張錦豪說，超過6公尺的建物應申請執照，但該神像應該沒有申請，另外廟方也在大鵬國小的學校用地，設置相同的巨大神像，在校內設置實在不妥，若設立像是朱銘美術館的藝術品，相信不會有人反對。