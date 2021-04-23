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新北成立55家托老中心 盼未來產業化

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜認為，政府有責任帶頭先做公共托老中心，以社會福利的方式來照顧新北所有長輩，等成熟穩定一段時間後，相信會慢慢走到產業型態。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜認為，政府有責任帶頭先做公共托老中心，以社會福利的方式來照顧新北所有長輩，等成熟穩定一段時間後，相信會慢慢走到產業型態。記者王敏旭／攝影

新北今成立3家公共托老中心，新北市長侯友宜指出，新北已達55家，希望未來能走到產業型態，因為長者的需求越來越多。新光保全關懷社為福利基金會董事長林伯峰指出，就像高鐵有商務艙、經濟艙一樣，每人的需求不同，產業化才能提供更多更好了服務。

板橋新保枋橋、蘆洲福鷺、鶯歌樂福公共托老中心今正式開幕，分別可提供40、24、32個名額讓長輩接受照顧，提供在地老化服務，3家托老也分別以法人、公司及個人的不同性質成立。

新保枋橋運用新光保全企業的科技，包含出入口設置體溫監控結合門禁管制的人臉辨識系統，防疫機器人隨時感應洗手、抗菌噴霧，還有光離子催化技術消除異味與殺菌，廁所也有防跌偵測裝置。

林伯峰說，台灣出生率低未來老人誰來照顧，這已是台灣國安危機，每個人步入老年都會使用到，打造這座托老中心時，以自己會使用到的想法來設計，未來服務長輩時，還能帶往傑仕堡商旅體驗游泳池等服務。

林伯峰也說，政府長照的政策須走到產業化，但不是不做社會福利，政府應該照顧弱勢族群，而產業商業化是讓高收入的人自己花錢享有更好的服務，政府就能照顧更多其他的人。

侯友宜說，剛開始推動公共托老時，政府有責任帶頭先做，以社會福利的方式來照顧新北所有長輩，等成熟穩定一段時間後，相信會慢慢走到產業型態，因為長輩的需求都不一樣。

侯友宜指出，目前還有5家公共托老中心，盼今年底能完成60家公共托老中心，托老中心就是C級巷弄站結合日間照顧中心以及社區的關懷照顧據點，讓長輩安居樂業。

新北今成立3家公共托老中心，包含板橋新保枋橋、蘆洲福鷺、鶯歌樂福。記者王敏旭／攝影
新北今成立3家公共托老中心，包含板橋新保枋橋、蘆洲福鷺、鶯歌樂福。記者王敏旭／攝影

侯友宜 保全 長照

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