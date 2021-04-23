滬尾藝文休閒園區推夏日野餐節 北海岸踏青最佳去處

位在淡水的滬尾藝文休閒園區即日起至8月31日推出夏日野餐節系列活動，除了有每日限量的專屬野餐組合，也在勞動節連假推出夕陽音樂會、屋頂星空電影院、草地舒醒瑜珈等活動，還可享用主廚特製燻雞佛卡夏與日式梅汁涼麵，享受夏日清爽風味。

園方表示，夏日野餐節專屬野餐組合每日限量25組，需事先預訂，包含野餐籃套餐、野餐墊等，預定專線-02-2626-9970；園區在連假最後一天5月2日下午4點半舉辦夕陽音樂會，由「滬尾新星召集令」獲獎同學熱情開唱，本次活動特別邀請入圍金曲獎最佳男歌手的創作歌手許書豪壓軸演出。凡在勞動節連假3天入住將捷金鬱金香酒店、來訪園區消費滿1000元，憑房卡、發票或持淡海輕軌一日交通聯票，即可免費入場聆聽夕陽音樂會。

聽完精彩的夕陽音樂會，還別急著離開，晚上8點至9點半捷金鬱金香酒店全新推出的「屋頂星空電影院」，入住旅客可免費入場觀賞，在360度無死角的望高樓瞭望淡水天地山河美景，隨意在草地席地而坐，搭配爆米花、飲料，享受戶外草地看電影的特殊魅力， 盡情享受星空夜景與電影的完美結合。