新北公共托老達55家 侯友宜：將走向產業分級化

新北市長侯友宜今天上午主持新保枋橋、福鷺、樂福等3家公共托老中心聯合開幕，全市累計達55家。他說，隨著長者需求項目增加，相信會走向分級化，社福好，產業也蓬勃發展。

侯友宜致詞表示，新北市65歲以上人口，從10年前的34萬人到今年已逾62萬人，平均每個月增加近3000人，正因為情勢嚴峻，更要嚴肅面對，讓老人家在自己最熟悉的社區養老。

他指出，這次新開幕的3家公共托老中心，分別由新光保全關懷社會福利基金會、福鷺社會企業及創辦人金婷女士以法人、公司及個人等不同性質成立，顯見新北在辦理公私協力邀集民間參與成效卓著，投入長照產業的單位也越來越多元。

他會後接受媒體聯訪，針對企業投入成立長照機構表示，政府有責任帶頭做，等成熟穩定，因為長者的需求越來越多，每個人需求項目也不同，分類越清楚且普遍化，相信會慢慢走向產業分級，社會福利做得更好，產業也能蓬勃發展。

新北市政府衛生局長陳潤秋說明，市長侯友宜就任之初曾期望在民國111年成立60家公共托老中心，目前全市累計達55家，有5家正在籌備中，可望提前達標。