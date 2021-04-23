響應世界書香日 侯友宜推薦這本書了解新北在地文化

響應世界書香日，「你用『 』 讀新北」城市閱讀活動今天正式開始，新北市長侯友宜與品牌閱讀大使楊千霈共同開箱直播，文化局表示，主題特展4月23日起5月2日止於新北市政府一樓大廳展出，分為七大展區，除了紀錄新北10年來的閱讀變遷，並且搭配選書推薦，讓民眾可以透過閱讀及互動體驗，感受不同以往的閱讀樂趣。

侯友宜表示，最近看了比爾蓋茲的《如何避免氣候災害》、約翰．漢尼斯的《這一生，你想留下什麼？》還有《本地新北》，從《本地新北》可以了解地方的文化、美景、特色、傳統，介紹很清楚，看了等於閱讀新北的生活，了解新北的成長過程。

侯友宜表示，今天是世界書香日， 10年來新北市致力打造閱讀城市，讓閱讀融入城市的日常，投入26.6億元新增設20所圖書新館、空間翻轉71所圖書分館、改造267所學校圖書館，並投入10億元購書經費，目前全市藏書超過1400萬冊。

受疫情影響無法出國，新北市立圖書館在展場中打造了峇里島與黑膠的閱讀空間，除了讓看展民眾實際體驗新北市最具特色的閱讀角，享受偽出國的氛圍，同時希望民眾可以透過閱讀打開感官新境界，培養「心」的旅行感。

另外，還有超過20場次的閱讀沙龍，邀請到知名部落客藍白拖、工人作家林立青、獨立音樂歌手吳志寧、節目主持人馬世芳、以及擁有28萬網友追蹤的知名網紅「娘娘」等嘉賓，分享閱讀生活，同時搭配選書推薦，帶領民眾發掘生活上各文化領域的豐富樣貌。