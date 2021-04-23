長官要求職員交手機檢查 侯友宜：調離非主管職

新北經發局傳出某主管懷疑底下5名職員講她壞話，竟要求交出手機，還暗示有名約僱人員的工作是「她給的」。新北市長侯友宜受訪指出，這行為不太適當，他責成經發局做好內部專案檢討，把主管調整為非主管職務。

一名網友自稱是在新北市政府上班的小蝦米，因為主管懷疑底下員工在群組內說她壞話，便要求交出手機，利用搜尋功能査自己的名字與職稱，不過該群組其實都只是同事間抱怨工作日常及訂飲料用，並沒有指名道姓的人身攻擊與謾罵。

該名被指控的主管接獲記者電話時表示，自己不清楚此事，不過若報導內容不實，或有人要在網路上毀損自己名譽，一定會提出法律告訴。另一方面也要求記者提供爆料名單，希望了解是誰向媒體告知相關訊息。

侯友宜今出席活動後受訪表示，內部的團隊合作、向心力，努力共同做事才是最重要，每個人不管是在上位或是同仁之間，協調過程中都要好好省思檢討自己，只有不斷省思檢討自己，團隊才會往前走。