1樓店面雨遮疑冷氣機過重崩塌 北市府：違建不可原樣重裝

台北市民生東路5段附近大樓的1樓店面雨遮，疑放多台冷氣機崩塌，幸無人受傷。北市府建管處今天表示，雨遮是既存違建，之後不可再原樣重裝；冷氣機則由所有權人負維管責任。

台北市民生東路5段附近一棟大樓的1樓店面雨遮昨晚崩塌，警消派員到場發現，雨遮懸掛在店面上方，且有多台冷氣機，因旁邊為一間超商，案發時讓附近民眾驚訝，幸無人受傷。

北市府建築管理工程處主秘洪德豪今天說，崩塌雨遮是既存違建，不可再原樣重新設置雨遮，否則視為新違建，獲報後可立即拆除。

他表示，台北市違章建築處理規則規定，1樓店家搭設深度90公分以內雨遮，只要拍照存證，可免被查報。

洪德豪說，至於雨遮設冷氣機，依內政部函釋，冷氣機屬家電設備，不是建築法第7條內所提到的雜項工作物，因此不是違建查報取締範圍，由建物所有權人、使用人負擔維護管理責任。

他表示，至於雨遮放置冷氣機，若有危害公共安全疑慮，建管處會視個案狀況，要求屋主限期改善，否則可依法查報拆除，至於民生東路5段附近1樓店面崩塌雨遮，過去沒有被查報紀錄。