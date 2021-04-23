黃金博物館礦工便當買1送1可收藏 重現礦工便當菜色
新北市立黃金博物館自設置礦工食堂以來，販售的礦工便當深受國內外遊客喜愛，每到假日總是大排長龍，去年受疫情影響暫時休業，目前已經重新開幕，再推出礦工便當，很有收藏價值，礦工便當結合傳統礦山美味及在地文化特色，重現當年礦工入坑工作時吃的便當菜色。
黃金博物館館長謝文祥今天表示，礦工食堂今年3月已經重新開幕，為回饋來館遊客，在五一勞動節前，推出礦工便當優惠活動，4月26至30日期間，「礦工便當買一送一」。
礦工便當結合傳統礦山美味及在地文化特色，重現當年礦工入坑工作的便當菜色，除有現炸大排骨一塊，還有滷豆干、炒酸菜及炒菜脯等，充滿懷舊的好味道。
礦工便當一組，包括美味餐點、不鏽鋼餐盒、藍色方巾及一組竹筷子，售價290元可愛Q版的藍色方巾，是包覆礦工便當的美麗裝飾，也是一張在地導覽地圖。
方巾上除了繪製館內的黃金館、太子賓館、本山五坑、四連棟及煉金樓等展館外，還有三毛菊次郎宅、金瓜石神社、時雨中學、戰俘營公園、天主堂、勸濟堂等知名景點。
可愛方巾詳細記錄金瓜石聚落，遊客可按圖索驥，來趟文化之旅。礦工便當的不銹鋼餐盒，刻印有黃博館標誌及黃金礦坑文字，餐盒兼具實用性及收藏價值。
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