斷掌「小黃」台南動保處「公關犬」 溫馴近人盼被領養

台南市有兩處動物之家收容量合計是700隻，但都超量收容到近千隻，動保處表示，收容動物以犬貓居多，都會盡量透過各種送養活動讓民眾認養回家，但也有不少送養困難，像園區有一隻疑遭到捕獸夾斷掌的小黃，就先留在動物之家做為「公關犬」，因個性溫馴很受民眾喜愛，也希望有一天能夠為牠找到主人。

動保處提到之前在山區有6、7隻比特混血犬被棄養，民眾送來後，不適合一般民眾認養，但有些果園和畜牧場主人需要「會驅趕狗的狗」，就做為工作犬，順利認養出去；也有民眾會送來兔子，但因容易受到犬吠驚嚇而死，都會請愛兔團體協助安置及尋找認養人；也曾經有人拾獲鸚鵡，經公告後若找不到主人，也會透過認養很快就能找到新主人。

動保處指出，比較困擾的是民眾常撿到幼雛鳥，若是保育類會通知森保科帶走，但一般像是斑鳩等常見鳥類，野鳥學會也以人力資源有限，以搶救保育珍稀鳥類為主，因此會教育民眾多數幼鳥是在學飛，不要任意移動撿走，且要有腳環可辨視是有飼主的寵物像是鸚鵡再送到動物之家。