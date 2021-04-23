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霸凌還是嬉鬧？高中生壓扯 校方：嬉鬧過度成肢體衝突

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

有網友21日在社群媒體抖音Po出一段短影音「唐老大被壓著打」，影片中一名高中男學生打另一名男學生，扯衣領、推倒在地並疑似揮拳，圍觀者則大笑高喊：「相撲、相撲！」校方表示，此事發生在去年11月，屬學生互動失當，並非霸凌案。原Po已將影片撤下。

影片中校園天色昏暗，一名高中生拉著另一名男生衣領，不斷揪扯推拉，甚至將對方推倒在地，壓在對方身上，不斷拉扯疑似揮拳，過程約10幾秒。可以聽到旁邊圍觀學生大聲笑著，喊：「相撲、相撲！」

校方表示，影片中兩名學生是好朋友，去年11月18日傍晚重補修經濟課程後，在出校門路上因嬉鬧過當出現肢體推拉動作，有同行學生將兩人行為錄下。隔天兩名學生的導師都有立即糾正學生行為並告知家長，學生也知錯並對彼此道歉，有當時學生自述表和經當事人同意的輔導音檔可查。

校方說，另一名同學因一時好玩，將存放手機已久的影片上傳，又加上與事實不合的標題。學校接獲反映影片，請學生和家長到校，釐清事件始末，並就影片曝光後對當事人產生的影響，進行追蹤輔導。此事件是屬學生互動失當，學校也馬上介入處理，且相關當事人均非唐氏症學生。

「校園霸凌」是指相同或不同學校學生與學生間，在校園內 外所發生的個人或集體持續以言語、文字、圖畫、符號、肢體動作或其他方式，直接或間接對他人為貶抑、排擠、欺負、 騷擾或戲弄等行為。教育局表示，霸凌案成立需符合一些條件，包括是長期連續發生、惡意攻擊行為、兩造勢力不對等、造成各種損害，此案經了解應是朋友因故有過當肢體衝突，要求學校加以輔導。

霸凌

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