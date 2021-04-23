新北經發局官員疑被說閒話 查下屬群組對話紀錄

中央社 / 記者王鴻國新北22日電

新北市政府經濟發展局某主管懷疑有人在背後說她閒話，竟查下屬群組對話紀錄；經發局長何怡明證實有這件事，這名主管處置確有不當，人事單位下午已以專案方式展開調查及處理。

何怡明說，後續將依人事相關規定及程序處理。

自稱在新北市府上班的「小蝦米」20日在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「公務之聲靠北電台」貼文，近日單位主管懷疑下屬在私人群組講她閒話，利用職權要脅同仁交出群組名單及對話紀錄截圖，有約聘僱人員甚至被暗示這份工作是「她給的」，利用權力塑造戒嚴氛圍。

「小蝦米」說，群組對話紀錄就是大家訂飲料、抱怨上司及工作日常，沒什麼莫名其妙人身攻擊或謾罵。

網友回應「都什麼年代了，還搞這個戒嚴小招」，也有網友建議「集體在群組裡歌功頌德，愈假掰愈好」。

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