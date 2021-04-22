新北監視器自治條例三讀後沒實施 市府另提新案被打槍

新北市共有2萬7922具監視器，但目前僅有行政規則規範，缺少自治條例，新北市府今提送「新北市錄影監視系統設置管理自治條例」草案至議會審查，但遭議員批評，2012年即三讀通過幾乎一樣的自治條例，市府卻沒有發布實施，如今又另提新案，「當議員太閒？」最後大會也決議退回。警察局表示，因時空背景不同，因此重新進行立法，將與法制局、議會法規會研議後續做法。

警察局指出，2012年自治條例雖已三讀通過，但因有罰鍰，按地方行政法須送行政院核定，不過行政院認為牴觸「個人資料保護法」與「政府資訊公開法」，要求修正，經過幾次公文往返，最後仍沒有核定。

警察局表示，2013年起區里監視器歸警察局管轄，由於時空背景不同，因此重新擬定自治條例草案，並進行立法程序，但未完成三讀，2014年便先訂定行政規則規範，近期才又重新提自治條例草案至議會審查。

不過市議員王淑慧表示，明明已有幾乎一樣的自治條例通過三讀，市府卻一直沒有發布實施，現在又訂一個新的送到議會審查，條文沒什麼差別，「是當議員太閒嗎？」市議員陳世榮則認為，應先修正最初自治條例以通過行政院核定，後續若要修正再送修正案至議會審議，而不是擱置原案，又另提新案。

最後議會大會決議，因程序有疑慮，退回市府新提的自治條例；警察局則回應，將回去檢討，並與法制局、議會法規會研議後續做法。