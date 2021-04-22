新北各里人口差距懸殊 最大差到200倍

新北市都會區與非都會區里長服務人數比例懸殊，人口最多林口區湖南里（27139人）與最少瑞芳區碩仁里（136人）差近200倍，都會區里長表示，贊成市府要重畫里界線，不然同樣經費反而人數少的里有優勢；非都會區里長則認為服務面積大，光除草就花掉大筆經費。

新北市人口破400萬、轄內1032個里都是全國最多，平均每位里長要服務近4千人，人口前3多的里分別為林口區湖南、南勢（26367人）以及淡水崁頂里（20783人）；人數最少前3名則是瑞芳區碩仁、平溪區望古（153人）、新寮里（160人）。湖南里長黃清龍說，1個人要服務2萬多人，如果1人1通電話，里長接都接不完，希望最多控制在1萬人左右。

照新北市現有制度，每里除固定每年60萬固定經費外，還會依人數分為8個級距補助5到40萬，最高每年能有100萬進行地方服務。南勢里長陳國烝表示，補助的級距很奇怪，為何1萬5和2萬5相差1萬人，補助都是40萬，為何3千人只比2千多1千補助就多5萬。

民政局指出，補助級距去年剛調整，從6級增加到8級，未來也會依照實際狀況滾動式修正。

對於新北市里鄰編組調整自治條例通過後，可能調整里界線甚至重新畫分里，里長們也各有答案。10年來人口成長689％的崁頂里長盧春安認為，可以先考慮在現有里內增加鄰數，不只節省經費還能減少里長負擔。

碩仁里長林富萬表示，雖然自己里內人最少，但面積遼闊，光除草就要花上數十萬，都會區里長都不需要這樣。望古里長林寶玫則說，從人口角度看會贊成重畫，但重畫後人口較少的里長巡視會非常辛苦，現有補助是照人口級距，若是能人口、面積擇優，對少人口的里來說不妨是個辦法。