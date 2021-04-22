新北里鄰編組調整自治條例 4次闖關議會失敗

新北市人口持續增加，林口、淡水都有人口破2萬人超級大里，但里界仍跟台北縣時期一樣。新北市擬訂里鄰編組調整自治條例3次闖關議會失敗，昨日4度闖關，議員王淑慧認為看不出目前通過的急迫性，最終改先送法規會審查。

隨著重大交通建設完工，移入新北人口變多，林口湖南、南勢以及淡水崁頂里，人口都突破2萬人，也造成部分里長負擔。

新北市里鄰編組調整自治條例過去送審議會3次未過，昨日第4次闖關。柯慶忠認為，因人口結構改變，如人口增長快速的林口區，會請各區公所評估有急迫、必要性調整的里。

不過議員王淑慧則表示，板橋溪福里人口數為其他基本里3倍、福安里人口也上升，若只有林口等區納入，就沒有急迫性可言。

柯慶忠表示，自治條例通過後才能依條例檢視，由於調整涉及範圍廣，不會條例通過就全面調整。

在新修訂自治條例中，依里人口密度分為人口高度密集、人口密集、人口分散等3個級距，分別訂定1400到4500戶、700到2500戶與100到2千戶的原則。民政局解釋，這是就目前新北市現況所訂定的原則，並非是絕對標準，換算人口分別約每平方公里5萬、1到5萬與1萬人以下。

除人口之外，新草案在里界線、里編組條件都有調整。民政局表示，在自治條例通過後，可先思考調整里界改善里政，若無法解決再進一步考慮重新畫分里，期望以漸進方式逐步平衡各里長服務規模與資源合理分配。

若要重新編組或調整各里，依法應於每屆里長任期屆滿1年前擬訂方案並取得地方共識，才能在下屆里長選舉投票前4個月完成新里建置。

柯慶忠說，若再審數個月時間後才通過，所剩不多時間要完成地方共識有難度，如此大小里不均的狀況，恐還要延續4年多時間。