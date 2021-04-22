快訊

防疫有成！標普首度調升2021年我國主權評等為AA級

逆轉！松山分局自己人先罵三字經 民眾才衝分局砸電腦

新北里鄰編組調整自治條例 4次闖關議會失敗

聯合報 / 記者張哲郢王敏旭／新北即時報導
在去年人口負成長下，新北市在各大建設陸續完成下仍維持人口正成長。圖／新北市民政局提供
在去年人口負成長下，新北市在各大建設陸續完成下仍維持人口正成長。圖／新北市民政局提供

新北市人口持續增加，林口淡水都有人口破2萬人超級大里，但里界仍跟台北縣時期一樣。新北市擬訂里鄰編組調整自治條例3次闖關議會失敗，昨日4度闖關，議員王淑慧認為看不出目前通過的急迫性，最終改先送法規會審查。

隨著重大交通建設完工，移入新北人口變多，林口湖南、南勢以及淡水崁頂里，人口都突破2萬人，也造成部分里長負擔。

新北市里鄰編組調整自治條例過去送審議會3次未過，昨日第4次闖關。柯慶忠認為，因人口結構改變，如人口增長快速的林口區，會請各區公所評估有急迫、必要性調整的里。

不過議員王淑慧則表示，板橋溪福里人口數為其他基本里3倍、福安里人口也上升，若只有林口等區納入，就沒有急迫性可言。

柯慶忠表示，自治條例通過後才能依條例檢視，由於調整涉及範圍廣，不會條例通過就全面調整。

在新修訂自治條例中，依里人口密度分為人口高度密集、人口密集、人口分散等3個級距，分別訂定1400到4500戶、700到2500戶與100到2千戶的原則。民政局解釋，這是就目前新北市現況所訂定的原則，並非是絕對標準，換算人口分別約每平方公里5萬、1到5萬與1萬人以下。

除人口之外，新草案在里界線、里編組條件都有調整。民政局表示，在自治條例通過後，可先思考調整里界改善里政，若無法解決再進一步考慮重新畫分里，期望以漸進方式逐步平衡各里長服務規模與資源合理分配。

若要重新編組或調整各里，依法應於每屆里長任期屆滿1年前擬訂方案並取得地方共識，才能在下屆里長選舉投票前4個月完成新里建置。

柯慶忠說，若再審數個月時間後才通過，所剩不多時間要完成地方共識有難度，如此大小里不均的狀況，恐還要延續4年多時間。

林口 淡水

延伸閱讀

自治條例仍未過 新北欲調整鄰里大小還要再等等

新北檢討里鄰調整 汐止橋東里超過萬人 11年前拆分3里

聯合報工會獲新北優良工會特優 工會有3人獲模範勞工獎

希望變絕望 好時價：北市迎來最嚴重脫北潮

相關新聞

搞戒嚴？ 新北市政府主管要求下屬交出Line群組對話

臉書粉絲專頁「公務之聲靠北電台」有民眾投訴，指新北市經發局某主管懷疑底下5名職員在群組內說他壞話，竟要求職員交出手機，讓他搜尋對...

北市租屋糾紛調解成立近20年 議員轟調處案竟掛零

台北市議員吳沛憶質疑，租屋爭議層出不窮，不過台北市地政局設有不動產糾紛調解委員會，免費協助調解房屋租賃爭議，但成立近20...

新北各里人口差距懸殊 最大差到200倍

新北市都會區與非都會區里長服務人數比例懸殊，人口最多林口區湖南里（27139人）與最少瑞芳區碩仁里（136人）差近200...

自治條例仍未過 新北欲調整鄰里大小還要再等等

新北市議會今審查「新北市鄰里編組調整自治條例」草案，新北民政局長柯慶忠今專案報告指出，若要在2022年選舉適用，必須在1...

新北檢討里鄰調整 汐止橋東里超過萬人 11年前拆分3里

新北市有里民超過2萬人的「大里」，也有不到200人的「小里」，市議會將審查里鄰調整自治條例，拆併原則受矚目。汐止區原橋...

須一次繳清78萬租金？ 議員轟：社會宅租約刁難、離民意遠

北市府為避免社會租宅承租者積欠租金，強制要求承租者須找連帶保證人，否則需一次繳清3年數十萬租金；若找不到連帶保證人，也付...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。