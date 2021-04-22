自治條例仍未過 新北欲調整鄰里大小還要再等等

新北市議會今審查「新北市鄰里編組調整自治條例」草案，新北民政局長柯慶忠今專案報告指出，若要在2022年選舉適用，必須在11月底前公告，有時間急迫性。今多名議員認為直送二讀大會討論，但市議員王淑慧認為沒有急迫性，最後改送法規會審查，是否能順利在選前調整將有不小挑戰。

新北最大里在林口有2萬多人，最小里在瑞芳只有138人，里長服務量能和資源配置落差大，像是淡水崁頂里10年前僅2632人，如今已達2萬783人，部分里長負擔過於沈重，不過該草案從升格後至今已送審議會4次，還未順利闖關。

柯慶忠說，除了淡水崁頂里，還有林口南勢里、湖南里等人口都突破2萬人，自治條例草案雖只有11條，但都有完整配套措施，未來會有哪些里會調整，必須自治條例通過後，才由各區公所檢討提出。

市議員周勝考、馬見都認為直接送二讀大會討論。周勝考指出，11月前要公告有急迫性，且所有人都關心大小里問題、里長服務的多寡，應直接交由二讀大會審議，加速自治條例的推動。

市議員王淑慧則認為，板橋溪福里人口數為其他基本里的3倍、福安里人口也上升，是否也納入調整之內，若只有林口等區，那就沒有急迫性。

柯慶忠表示，自治條例通過後才能依條例來檢視，由於調整涉及民政、戶政、地政、商業登記、學區、治安救災轄區、都市規劃、學區、油電水瓦斯公司等項目，會視個案進行，不會條例通過就全面調整。

柯慶忠指出，公告需在選前1年，目前自治條例送法規會審查，若再審數個月時間後才送大會討論、通過，所剩不多時間要完成地方共識有難度，倘若無法順利公告，大小里不均的狀況，恐還要延續4年多時間。