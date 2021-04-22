龍門吊橋整修封閉至九月 加強安全及美觀

貢寮區龍門吊橋自82年建設後，是雙溪河下游著名的地標，也是自行車道必賞景點，然而兩端出入口的磨石子地面已有相當程度的破損，吊橋的護欄及部分結構也因多雨氣候產生鏽蝕，因此東北角暨宜蘭海岸風景管理處於前(20)日開始封閉維修，預計在九月完工嶄新的面貌。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處工務課長游家誠表示，管理處在每年都會定時檢察轄內的橋梁狀況，在去年的報告中有發現潛在的安全疑慮，包括抗風鎖的夾具、護欄繩索的根部都有鏽蝕需要更換，南北前後的引道，鋪面也會增強耐磨係數改善破損問題，工程經費約1200萬元。

當初管理處規劃工程時有做遊客旺季、淡季的考量，只是東北角地區的旅遊淡季也是雨季，過多的雨水會影響施工安全，也可能讓整體工程時間拉得更久，因此選在4/20至9/2為此次封閉吊橋維修的工期，希望盡快呈現給遊客更安全、美觀的龍門吊橋樣貌。

龍門露營度假基地負責人陳錦瑩表示，許多來到龍門露營的遊客，都會以兩天一夜的方式，藉由自行車道欣賞貢寮區明媚景色，其中台二線上觀看到的龍門吊橋更是絕佳美景，因為今後四個多月封閉整修的關係，龍門露營區也會提醒遊客騎自行車時，吊橋這一條自行車路線有段落不通，週圍還有濱海線、雙溪線等不少替代行程可供選擇，龍門露營區也期待東北角風管處將吊橋維護得更好，讓遊玩休憩品質提高，對地方觀光產業發展來說都是加分。