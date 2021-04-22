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福隆火車站前道路交通亂 設公車格顧安全

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
福隆火車站前面濱海公路公車站牌險象環生，為此新北市議員林裔綺服務處要求畫設公車格，保障遊客安全。 圖／觀天下有線電視提供
福隆火車站前面濱海公路公車站牌險象環生，為此新北市議員林裔綺服務處要求畫設公車格，保障遊客安全。 圖／觀天下有線電視提供

福隆火車站前面濱海公路的興隆路公車站牌，因僅有兩車道，公車站牌前後常有違停車輛，讓公車難以停靠，只能讓乘客在馬路上下車，後方大型車輛超車險象環生，為此新北市議員林裔綺服務處昨(2)日會勘，要求在沙雕季開始前畫設公車格，保障遊客安全。

福隆里長吳憲彰表示，福隆是知名的觀光地區，每年接近夏季遊客都會暴增，造成地方管理交通的難處，尤其福隆沙灘、火車站前的主要道路「興隆路」僅兩向道，許多遊客搭乘公車、客運前來，上下車都身歷險境，因此希望畫設公車格與違停紅線，讓今年要前來沙雕季、海洋音樂祭的民眾，有更好的交通品質。

新北市議員林裔綺服務處主任黃朝銘表示，經民眾向服務處反應後，邀集公路總局、新北市交通局、公所、里長、派出所進行現勘測量，公車格預計畫設在派出所後方白色圍牆旁，而現有的公車站牌因靠近馬路，而有被大車撞歪的狀況，將內縮至圍牆邊，工程預計在五月初完成設置，公車格前後也會畫設紅線嚴格取締違停車輛，希望遊客勿以身試法，才能讓公車順利停靠路邊，保障乘客上下車安全。

公車 福隆

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