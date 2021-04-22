汐止原住民共餐落實防疫 借場地採梅花座

汐止區老人共餐持續進行，不過，防疫工作還是不能鬆懈，配合防疫，為了有足夠的空間讓原住民長輩採梅花座吃飯，原住民文化健康站還特地向一旁的教會借場地，今(22)日汐止區長陳健民也前往視察，防疫措施做的非常的棒。

新北市原住民家庭關懷協會理事長黃秀英表示，配合政府防疫措施說要梅花座，所以，跟山光教會租借了中午的時間，我們疫情期間不停辦，因為讓老人家都待在家裡也不太好，所以，我們強調中午吃飯一定要用梅花座，分兩個地方一起用餐，而汐止部落文化健康站每星期一到五也都安排了母語教學、槌球等課程，中午也都有共餐，讓長輩走出來聚一聚。

原住民長輩說，我們會到原住民公園那邊打球，也會在室內上課，中午大家一起坐著吃飯，因為，老人家就是要多出來動一動，也學習一些新的東西，才不會老人痴呆，來到文化健康站真的很開心。

汐止區長陳健民指出，汐止部落文化健康站，今天可以發現我們長者在共餐是符合我們市府最新的規定，有梅花座把社交距離拉出來，共餐的人數很多，不過，用使用到隔壁山光教會的空間，配合規定健康站與教會做結合，長輩們輪流兩邊共餐，今天如果在健康站用餐、下星期就換到教會那用餐，在場地上做輪流，防疫措施做的非常的棒。