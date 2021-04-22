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汐止秀峰路天橋使用率低 五月中要拆除

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區秀峰路天橋預計在今年的五月中進行拆除。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區秀峰路天橋預計在今年的五月中進行拆除。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區內本來有三座天橋，在前年拆了新台五路、連興路口天橋後，針對秀峰路天橋也預計在今年的五月中進行拆除，只是相關的交通配套措施如何，新北市議員廖先翔就邀請相關單位現場會勘，希望相關的交通標誌及紅綠燈都要做好配套，將拆除工程對交通的衝擊降到最低。

秀峰里長蘇樹木說，上次有開會通知天橋要拆掉，因為，現在天橋沒什麼人在走，拆掉後變開闊，對行人行走視線也比較好，那會勘討論要拆了，但是相關的前置作業要準備一下，紅綠燈等交通號誌做好配套，不然，新台五路車子很多，希望施工儘量減少對交通的影響。

市議員廖先翔指出，針對汐止新台五路跟秀峰路口的人行天橋進行會勘，預計在五月中下旬要拆除，早期會認為汽機車的通行順序會高於行人的，所以，行人會以天橋的方式，希望行人能夠走天橋，不要走馬路以免影響到交通，那現在交通的觀念改變，現在是人本交通，應該是讓行人通行順序是排第一位的，包括一些長輩是身障朋友，讓他們走天橋也是不太方便，所以，都是讓行人可以走斑馬線，至於許多天橋都已經年久失修，所以，這幾天新北市政府都有陸續針對天橋做拆除。

廖先翔表示，在前年有針對新台五路、連興街口天橋進行拆除，民眾的反應也都很好，對市容有幫助，那接下來要拆新台五路、秀峰路口的天橋，會勘邀請相關單位討論，讓拆除作業能順利進行，因為，拆除包括一些號誌、路燈等管線都附掛在天橋上，所以，針對前置作業做討論，拆除的同時也要求在穿越新台五路有一側是沒有斑馬線的，天橋拆除後民眾過馬路要繞一個ㄇ字型，所以，也要求在拆除前將斑馬線補繪。

秀峰路天橋預計5/17日凌晨要拆除，到時候會有大型機具進場，週邊不能有立桿，所以，沒辦法先設紅綠燈，現場交通由義交來指揮，等到一拆除完畢運走後，市府交通局或是路燈等單位會將紅綠燈及路燈桿補上，空窗期警分局、義交協助，將交通衝擊降到最低。

汐止

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