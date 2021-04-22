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石門防災好逼真 出動濃煙機演練火場救援
為讓民眾都有防災意識，石門區公所舉辦複合式防災演練，今年不但讓演練融入時事，新冠肺癌疫情的防疫劇情，還出動模擬火災場景的濃煙製造機，讓模擬失火的民宅飄散出濃煙，期待透過逼真的演練，養成民眾的防救災意識，當災害真的來臨時，能夠臨危不亂、度過難關。
石門區長林俊宏指出，為了要防災提前做好準備，區公所也邀集區內警消、台電以及工程廠商來進行演練，今年最亮點在防災部分，出動了模擬火災場景的濃煙製造機，讓模擬失火的民宅飄散出濃煙，場面逼真，就是希望所有人員在災害發生時能夠有正確的防救災意識。
近年來天災發生往往伴隨著多重的內容，因此區公所的演練也趨向複合式災害發生在進行，而一年一年來不但加入時事也更加逼真，就是希望觀看演練彷彿身歷其境，要讓民眾透過演練都可以清楚當災害發生時該如何應變，公私協力一起度過災情。
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