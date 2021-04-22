快訊

勞金局炒股弊案 金管會重罰3投信1350萬元、10人遭解職停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北檢討里鄰調整 汐止橋東里超過萬人 11年前拆分3里

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
新北市汐止原「橋東里」以大同路、建成路「T」字路口為界，2010年3月1日起拆分成橋東里、建成里和城中里。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止原「橋東里」以大同路、建成路「T」字路口為界，2010年3月1日起拆分成橋東里、建成里和城中里。記者邱瑞杰／攝影

新北市有里民超過2萬人的「大里」，也有不到200人的「小里」，市議會將審查里鄰調整自治條例，拆併原則受矚目。汐止區原橋東里因人口超過1萬人，2010年分成橋東、建成和城中3個里，3里人數目前都在3000人以上。

汐止區原橋東里住家多位在大同路以東，大同路以西區域屬工業區，主要為台灣煉鐵廠。煉鐵廠停業後，土地變更為住宅區，國泰醫院住駐，建商也進場興建社區大樓，自成商圈，人口數激增。

新北市升格前的台北縣汐止市公所檢討行政區域畫分，統計2010年2月底橋東里人數達1萬2356人，比當時新北市平溪鄉、雙溪鄉等地全鄉人口還多，決定拆分成3個里。橋東里調整案2010年3月1日實施，以大同路、建成路「T」字路口為界，大同路以東為橋東里，大同路以西區域再以建成路為界，分成建成里、城中里。

汐止區公所表示，統計到今年3月底，橋東里人口數為3470人，城中里4769人，建成里5425人，合計1萬3664人，比11年前拆分前的橋東里民多出1308人。

汐止

延伸閱讀

捐樹苗響應永續發展 新北保育團體盼觀念從小紮根

聯合報工會獲新北優良工會特優 工會有3人獲模範勞工獎

影／6國使節響應氣候議題 新北濾鏡抽獎活動延長至月底

基隆河汐止自行車道沒串聯 地方要求銜接

相關新聞

搞戒嚴？ 新北市政府主管要求下屬交出Line群組對話

臉書粉絲專頁「公務之聲靠北電台」有民眾投訴，指新北市經發局某主管懷疑底下5名職員在群組內說他壞話，竟要求職員交出手機，讓他搜尋對...

北市租屋糾紛調解成立近20年 議員轟調處案竟掛零

台北市議員吳沛憶質疑，租屋爭議層出不窮，不過台北市地政局設有不動產糾紛調解委員會，免費協助調解房屋租賃爭議，但成立近20...

新北檢討里鄰調整 汐止橋東里超過萬人 11年前拆分3里

新北市有里民超過2萬人的「大里」，也有不到200人的「小里」，市議會將審查里鄰調整自治條例，拆併原則受矚目。汐止區原橋...

須一次繳清78萬租金？ 議員轟：社會宅租約刁難、離民意遠

北市府為避免社會租宅承租者積欠租金，強制要求承租者須找連帶保證人，否則需一次繳清3年數十萬租金；若找不到連帶保證人，也付...

噪音照相科技執法不能撤 仰德大道一段居民陳情

台北市議員劉耀仁日前針對北市實施「靜城專案」質詢，認為噪音照相科技執法上路，放一台在仰德大道一段，但放置地點是上坡路段，...

捐樹苗響應永續發展 新北保育團體盼觀念從小紮根

新北市野鳥保育協會今日在板橋曼哈頓金融中心舉辦校園生態植樹計畫推廣活動，響應聯合國「全球兆樹計畫」，特別捐樹給板橋中山國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。