新北檢討里鄰調整 汐止橋東里超過萬人 11年前拆分3里

新北市有里民超過2萬人的「大里」，也有不到200人的「小里」，市議會將審查里鄰調整自治條例，拆併原則受矚目。汐止區原橋東里因人口超過1萬人，2010年分成橋東、建成和城中3個里，3里人數目前都在3000人以上。

汐止區原橋東里住家多位在大同路以東，大同路以西區域屬工業區，主要為台灣煉鐵廠。煉鐵廠停業後，土地變更為住宅區，國泰醫院住駐，建商也進場興建社區大樓，自成商圈，人口數激增。

新北市升格前的台北縣汐止市公所檢討行政區域畫分，統計2010年2月底橋東里人數達1萬2356人，比當時新北市平溪鄉、雙溪鄉等地全鄉人口還多，決定拆分成3個里。橋東里調整案2010年3月1日實施，以大同路、建成路「T」字路口為界，大同路以東為橋東里，大同路以西區域再以建成路為界，分成建成里、城中里。

汐止區公所表示，統計到今年3月底，橋東里人口數為3470人，城中里4769人，建成里5425人，合計1萬3664人，比11年前拆分前的橋東里民多出1308人。