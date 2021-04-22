須一次繳清78萬租金？ 議員轟：社會宅租約刁難、離民意遠

北市府為避免社會租宅承租者積欠租金，強制要求承租者須找連帶保證人，否則需一次繳清3年數十萬租金；若找不到連帶保證人，也付不出3年租金，雖可簽訂1年1約，但承租者每年須負擔全額公證費。北市議員表示，社宅本應協助弱勢租屋，卻處處刁難，要求市府積極了解積欠租金的原因，並在1個月內提出檢討報告。

議員楊靜宇說，弱勢民眾租屋要找連帶保證人已是困難之事，若找不到就須付清3年36個月租金及2個月押金，若以每月租金2萬計算，須一次繳清78萬，「有這些現金還需要租社宅？」

北市都發局長黃一平回應，過去出租國宅為了保住債權就有連帶保證人機制，若承租者找不到連帶保證人，也無法一次繳清3年租金免覓連帶保證人，可選擇1年1約。

楊指出，一般3年1約的公證費約9000元，與市府各付一半情況下，租賃6年僅需負擔9000元；若改為1年1約，承租者需每年負擔9000元公證費，6年下來費用高達54000元，絲毫不見對弱勢者的保護及協助。

根據統計，截至今年1月31日止，北市社宅共有351戶承租者積欠租金，總金額逾957萬元，積欠租金者幾乎都有連帶保證人，顯示有無連帶保證人與是否會積欠租金沒有關係。

北市府日前討論此案時，社宅推動聯盟主任林育如表示，連帶保證人機制比保證人機制更嚴苛，若住戶欠租，市府可向連帶保證人追討債務，建議應廢除；崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，民間租屋市場少見有連帶保證人機制，且也無法證明可遏止欠租。

楊靜宇表示，若惡意欠租者，市府應縮短其租約甚至解約，但若非惡意者，市府應了解其原因並給予協助，才符合社宅設立精神，現在的機制「離民意太遠」，要求都發局1個月內針對連帶保證人及全額負擔公證費提出檢討報告。

黃一平表示，1年1約機制才剛推出，後續會持續觀察實施狀況，並承諾會在1個月內提出檢討報告。