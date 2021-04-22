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噪音照相科技執法不能撤 仰德大道一段居民陳情
台北市議員劉耀仁日前針對北市實施「靜城專案」質詢，認為噪音照相科技執法上路，放一台在仰德大道一段，但放置地點是上坡路段，上山踩油門聲音本來就會較大，真正飆車的地方是在陽明山上的馬槽。當地岩山里居民不認同，指劉耀仁施壓環保局拆除仰德大道一段的聲音照相，約有10多名里民下午至市議會門口陳情，希望議員苦民所苦，噪音執法設備不能撤除。
居民指出，仰德大道一段飽受改裝車噪音所苦，飆車經過，聲音有如轟炸，有些老人凌晨只要被吵醒，就無法入睡，且當地並非如議員所言，沒有住人。
劉耀仁指出，身為民代在議場上為民喉舌，與官員針鋒相對實屬自然，但如果官員不認同民代說法，也沒有任何事都照辦的義務，但議場上公開的討論或辯論如果都被說成是施壓的話，對民代來說並不公平。
岩山里長鄭小塔說，劉議員應先了解仰德大道一段車輛噪音擾民問題，再行質詢問政。仰德大道一段位於士林區岩山里界內，居民長年受到跑山車輛噪音困擾、夜不成眠，109年她提案，終盼到台北市政府裝設最新科技執法「聲音照相」。居民才剛開始獲得一點點安寧，劉議員卻施壓環保局拆除仰德大道一段的聲音照相，居民無法同意。
劉耀仁指出，仰德大道這支照相設備，在他質詢前，市府有應當地里民要求換過地方，里民的理由和他質詢時說的一樣，擔心該處為上坡處，踩油門時的聲音會較大，怕會因此有爭議，而環保局經過評估後也同意換到目前較平緩處竹的仰德大道一段64號旁，或許因此造成設備原所在地、仰德大道一段42巷口居民的誤會，造成誤會他深表遺憾，特別澄清。
環保局副局長陳沼舟說，由於坡度問題，為避免爭議，已經將照相設備從0.6%坡度處，移到坡度0.1%處，里長關注社區安寧，環保局也積極會勘設置，因此並未撤除設置點。
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