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捐樹苗響應永續發展 新北保育團體盼觀念從小紮根

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市野鳥保育協會捐樹給板橋中山國小，希望保育觀念從小培養。圖／劉美芳服務處提供
新北市野鳥保育協會捐樹給板橋中山國小，希望保育觀念從小培養。圖／劉美芳服務處提供

新北市野鳥保育協會今日在板橋曼哈頓金融中心舉辦校園生態植樹計畫推廣活動，響應聯合國「全球兆樹計畫」，特別捐樹給板橋中山國小。野鳥保育協會理事長劉秀霞表示，協會除購買樹苗贈送給新北國中小校園外，也會進入校園分享，讓孩子們能有保育環境的觀念。

新北市長侯友宜於3月21日與野鳥保育協會在永和國小喊出十年植樹計畫，野鳥保育協會當時成立生態銀行，號召個人、企業、團體出錢出力，把保育工作深根到校園。

劉秀霞指出，生態銀行除購置新北各國中小所需的花果類樹苗外，還能提供生態教育分享給孩子。

新北市議員劉美芳表示，協會追求綠色環保、人鳥共生，未來會與市府合力推動校園生態植樹計畫，讓校園內生態更豐富。

教育局工程及環境教育科長李幼安認為，綠化是市府重要政策，配合教育部植樹計畫與響應聯合國永續發展目標，鼓勵學校將愛護樹木結合環境與生命教育，讓學生能更親樹，從小培養愛樹素養。

侯友宜 賞鳥 環保

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