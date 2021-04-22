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搞戒嚴？ 新北市政府主管要求下屬交出Line群組對話

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
該名主管接獲電話表示自己不清楚此事，但若有人造謠或者損害他的名譽，將提出法律告訴。圖／新北市政府提供
該名主管接獲電話表示自己不清楚此事，但若有人造謠或者損害他的名譽，將提出法律告訴。圖／新北市政府提供

臉書粉絲專頁「公務之聲靠北電台」有民眾投訴，指新北市經發局某主管懷疑底下5名職員在群組內說他壞話，竟要求職員交出手機，讓他搜尋對話紀錄，還暗示其中一名約僱人員這份工作是「他給的」，在局內製造戒嚴氛圍，讓同事都相當害怕。新北市經發局長何怡明證實確有此案，會召開會議研究是否為真，待結果出爐後，再統一對外說明。

一名網友自稱是在新北市政府上班的小蝦米，因為主管懷疑底下員工在群組內說他壞話，便要求他交出手機，利用搜尋功能査自己的名字與職稱，不過該群組其實都只是同事間抱怨工作日常及訂飲料用，並沒有指名道姓的人身攻擊與謾罵，不解為何主管要這麼做。

據了解，該名職員因為不滿主管行徑，向經發局人事室反應，但卻沒有獲得幫助，不知該如何處理，才會在網路上公布主管行徑。

有網友在下面留言，要員工勇敢提告，也有人痛批「都什麼年代了，還搞這個戒嚴小招」、還有民眾建議當事人到警局報案，保護自己。

該名被指控的主管接獲記者電話時表示，自己不清楚此事，不過若報導內容不實，或有人要在網路上毀損他名譽，一定會提出法律告訴。另一方面也要求記者提供爆料名單，希望了解是誰向媒體告知相關訊息。

何怡明表示，昨日已請人事室以專案方式調查，除要求當事主管提出書面說明，也會約談下屬，同時在今日下午召開緊急專案會議評估，詳細調查結果會在會議後對外說明。

至於外界質疑人事室是否吃案?何怡明回應，這應該不大可能，人事室接獲訊息後便已啟動調查程序。

網友在臉書上指自己是在新北市上班的員工，日前遭主管要求交出Line對話，讓他覺得上班宛如身處在戒嚴環境中。圖／擷至臉書粉絲專業「公務之聲靠北電台」
網友在臉書上指自己是在新北市上班的員工，日前遭主管要求交出Line對話，讓他覺得上班宛如身處在戒嚴環境中。圖／擷至臉書粉絲專業「公務之聲靠北電台」

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