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嘉義版「松菸」禮堂已修好 另2棟倉庫用途曝光

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市舊菸葉廠的11號倉庫，將作為青少年圖書館。圖／嘉義市政府提供
嘉義市舊菸葉廠的11號倉庫，將作為青少年圖書館。圖／嘉義市政府提供

占地3公頃的嘉義市舊公賣局菸葉廠區，市府文化局朝「影視音基地」來改造，前年獲中央補助及地方配合共約912萬，本月完成修繕北興街入口的禮堂，接續將整建10號倉庫為青創工作室、11號倉庫為青少年圖書館；市長黃敏惠期許未來「北有松菸，南有嘉菸」。

舊菸廠區共20幾棟及附屬設施，有13棟已登入嘉市歷史建築。市議員張秀華昨天參與市府會勘後，建議現階段雖先活化其中3棟，但之後民眾前來應會走訪整個園區，希望全部綠美化、公共安全設施一次到位。

市府文化局指出，會分區整備活化、分期開放，10號倉庫將設立商業空間、青創工作室，來招募青創產業進駐，另還有展演多功能活動中心；11倉庫以青少年為目標族群的圖書館，有書庫、自修室、新書展示區、創新學習中心、戶外活動平台等，目前2棟已委外做規畫案，細部設計及施工等最快編入明年度預算。

嘉市2019年以「嘉義市影視音體驗基地空間改造工程」計畫爭取中央補助639萬、市府配合273萬9000多元，共912萬9000元來修繕禮堂，1樓有行政中心、2樓有視聽室，本月9日已完工，也掛牌「嘉義市影視音基地」，預計今年第4季再裝潢、裝冷氣及水電管線等，不過一直以來有提供劇組取景、協拍、辦講座或工作坊。

黃敏惠昨天會勘，表示將嘉菸定位為「夢工廠」、「無煙囪的工業區」；張秀華說，松菸建於1937年、嘉菸1939年，並分別於1998年及1999年停業，但北市府2011年委託北市文化基金會營運松菸，嘉菸的部分建物2019年才取得文資身分，閒置21年。

嘉義市舊菸葉廠的於北興街入口的禮堂，2樓為視聽室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市舊菸葉廠的於北興街入口的禮堂，2樓為視聽室。圖／嘉義市政府提供
嘉義市舊菸葉廠的於北興街入口的禮堂，已修繕完成。圖／嘉義市政府提供
嘉義市舊菸葉廠的於北興街入口的禮堂，已修繕完成。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右五）表示將嘉菸定位為「夢工廠」、「無煙囪的工業區」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（右五）表示將嘉菸定位為「夢工廠」、「無煙囪的工業區」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市舊菸葉廠朝「影視音基地」來改造。圖／嘉義市政府提供
嘉義市舊菸葉廠朝「影視音基地」來改造。圖／嘉義市政府提供

嘉義 松菸

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