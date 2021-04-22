嘉義版「松菸」禮堂已修好 另2棟倉庫用途曝光

占地3公頃的嘉義市舊公賣局菸葉廠區，市府文化局朝「影視音基地」來改造，前年獲中央補助及地方配合共約912萬，本月完成修繕北興街入口的禮堂，接續將整建10號倉庫為青創工作室、11號倉庫為青少年圖書館；市長黃敏惠期許未來「北有松菸，南有嘉菸」。

舊菸廠區共20幾棟及附屬設施，有13棟已登入嘉市歷史建築。市議員張秀華昨天參與市府會勘後，建議現階段雖先活化其中3棟，但之後民眾前來應會走訪整個園區，希望全部綠美化、公共安全設施一次到位。

市府文化局指出，會分區整備活化、分期開放，10號倉庫將設立商業空間、青創工作室，來招募青創產業進駐，另還有展演多功能活動中心；11倉庫以青少年為目標族群的圖書館，有書庫、自修室、新書展示區、創新學習中心、戶外活動平台等，目前2棟已委外做規畫案，細部設計及施工等最快編入明年度預算。

嘉市2019年以「嘉義市影視音體驗基地空間改造工程」計畫爭取中央補助639萬、市府配合273萬9000多元，共912萬9000元來修繕禮堂，1樓有行政中心、2樓有視聽室，本月9日已完工，也掛牌「嘉義市影視音基地」，預計今年第4季再裝潢、裝冷氣及水電管線等，不過一直以來有提供劇組取景、協拍、辦講座或工作坊。