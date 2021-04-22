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聯合報工會獲新北優良工會特優 工會有3人獲模範勞工獎

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北勞工、交通局今日舉辦「新北禮讚，勞動典範」表揚大會，聯合報股份有限公司工會獲得優良工會特優，理事長徐國淦從新北市長侯友宜手中獲頒獎座。圖／新北勞工局提供
新北勞工、交通局今日舉辦「新北禮讚，勞動典範」表揚大會，聯合報股份有限公司工會獲得優良工會特優，理事長徐國淦從新北市長侯友宜手中獲頒獎座。圖／新北勞工局提供

新北勞工、交通局今日舉辦「新北禮讚，勞動典範」表揚大會，聯合報股份有限公司工會獲得優良工會特優；另外，聯合報工會也有3名模範勞工受獎，包含印務部的陳幸梅、陳泰龍，以及採訪中心的吳佩玲。

五一勞動節前夕，新北舉辦模範勞工表揚大會，新北市長侯友宜親自頒獎給244名模範勞工、優良工會以及優良駕駛。侯友宜說去年新冠肺炎疫情影響所有人的日常生活，感謝每名勞工堅守崗位努力付出。

新北優良工會項目多達上百家參與評鑑，聯合報工會一路過關斬將，除書面審查、還有理事長和總幹事現場面試，5名專家學者到報社工會考察，聯合報工會獲得特優的第一名。工會也曾因財務透明、依法報稅，讓北區國稅局給予獎勵與肯定。

新北勞工局勞工組織科長李嘉錫指出，每年根據企業工會發展指標進行選拔，聯合報工會獲得優良工會項目，包含積極參與工會行善團活動、簽訂團體協約、推動性平及中高齡友善措施等。

聯合報工會理事長徐國淦說，聯合報勞資關係和諧，成立30年來勞資共簽立4張團體協約，員工迄今仍享受優於勞基法的福利，包括五一勞動節、春節、除夕上班的勞可有2天補休；勞工不幸受傷養病，有90天全薪假。

採訪中心的吳佩玲曾追蹤報導RCA工傷案、披露桃園科技大廠假建教合作催生保障法等案多次獲獎，也在工會內重視記者過勞、為基層發聲，而獲得新北模範勞工獎。

印務部的陳幸梅是高雄廠在1987年成為首批目前也是唯一女員工，也曾多次獲聯合報工會遴選為模範勞工、印務部績優勞工等。陳泰龍則擔任薪資評議委員會成員為同仁加薪，也多次為聯合報社慶績優人員、模範勞工。

聯合報採訪中心的吳佩玲，今獲得新北模範勞工獎項。圖／新北勞工局提供
聯合報採訪中心的吳佩玲，今獲得新北模範勞工獎項。圖／新北勞工局提供
聯合報採訪中心的吳佩玲（左）、印務部的陳幸梅（右）獲得新北模範勞工獎項，聯合報工會理事長徐國淦（中）則出席獲頒優良工會特優獎項。圖／聯合報工會提供
聯合報採訪中心的吳佩玲（左）、印務部的陳幸梅（右）獲得新北模範勞工獎項，聯合報工會理事長徐國淦（中）則出席獲頒優良工會特優獎項。圖／聯合報工會提供

侯友宜 勞動節

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