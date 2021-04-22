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早上運動要注意！北市行人死傷數 65歲長者占多數

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市交大舉辦「高齡長者交通安全聯合宣導活動」，並派出警察寶寶發送反光宣導品。圖／北市交大提供
北市交大舉辦「高齡長者交通安全聯合宣導活動」，並派出警察寶寶發送反光宣導品。圖／北市交大提供

根據台北市警察局交通大隊統計，北市今年行人死傷交通事故總計有1028件，其中65歲以上高齡者占比最高，為提升高齡者交通安全意識，交大首次辦理「高齡長者交通安全聯合宣導活動」，同時在長者常聚集地點進行宣導，深化交安意識。

交大指出，截至今年4月21日止，北市行人死傷交通事故共有1028件，造成15人死亡、671人受傷，其中死亡13人（占總數的86.7%）為54歲至98歲不等的高齡長者，受傷者有395人（占總數的58.9％）為高齡長者，事故多於清晨出外運動或買菜時發生。

交大分析，造成行人死傷交通事故原因包含車輛不禮讓行人，以及行人不依號誌指示與未依規定行走行人穿越道，據統計，今年1至3月共取締4135件車輛不禮讓行人案件、7696件行人違規案件。

交大表示，部分高齡者恐因視覺、聽覺、認知功能及運動反應自然退化，禍因疾病灶長特定功能障礙，在道路行走時會有一定風險，為加強防治行人交通事故，將加強執法取締及提升見警率。

另外，除加強取締車輛不禮讓行人外，也會於清晨、黃昏及夜間轄內高齡長者經常出現聚集地點，像是公園、市場、廟宇等加強巡邏勤務。

此次辦理的高齡長者交通安全聯合宣導活動，除派出高人氣宣導大使警察寶寶，發放反光鑰匙圈及反光背包等宣傳品外，也結合民間公廟團體力量，發放反光帽給予長者，另交大也帶領14個分局至各轄內15處長者常聚集地點同步宣導交安意識。

北市交大舉辦「高齡長者交通安全聯合宣導活動」，並派出警察寶寶發送反光宣導品。圖／北市交大提供
北市交大舉辦「高齡長者交通安全聯合宣導活動」，並派出警察寶寶發送反光宣導品。圖／北市交大提供
北市交大舉辦「高齡長者交通安全聯合宣導活動」，並派出警察寶寶發送反光宣導品。圖／北市交大提供
北市交大舉辦「高齡長者交通安全聯合宣導活動」，並派出警察寶寶發送反光宣導品。圖／北市交大提供

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