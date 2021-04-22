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內政部補助455萬 土城桐花公園步道整修10月完工

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員江怡臻(中)、土城區長陳國欽(左)至朝山步道會勘，向中央及新北市政府爭取經費，整修步道。圖／新北市土城區公所提供
新北市議員江怡臻(中)、土城區長陳國欽(左)至朝山步道會勘，向中央及新北市政府爭取經費，整修步道。圖／新北市土城區公所提供

新北市桐花公園清溪步道、朝山步道年久失修，枕木階梯老舊腐壞、砂岩石板磨損嚴重，步道高低落差大，民眾一不小心就會跌倒，新北市議員江怡臻去年獲民眾反應後要求市府改善。新北市本月初完成清溪步道整修，並將與中央合作出資700萬修復朝山步道，預計10月完工。

新北市桐花公園每到4、5月便會有大批遊客前往一睹魅力的雪油桐花，但公園內部份人行步道因為年久失修，破損嚴重，其中朝山步道及清溪步道最為嚴重，有民眾甚至在雨天時不小心滑倒受傷，。

民眾陳小姐表示，他日前與家人到桐花公園散步時，不慎在朝山步道跌倒，導致腳部擦傷，擔心若是小朋友在此跌倒，後果恐不堪設想。

新北市議員江怡臻指出，朝山步道相當知名，每年都會有大批遊客前往，但該處高低落差大，只要下雨後，地板就會變得潮濕，加上步道沒有扶手，行人走在上面容易打滑。

江怡臻說，去年接獲陳情後，便找上新北市觀旅局、城鄉局、土城區公所討論，要求市府整修步道，還給民眾安全的休憩空間。

土城區公所表示，清溪步道整修長度約2公里，觀旅局在獲知消息後便著手規畫整修，今年初進場施工，已於4月初完成整修，步道變得平穩，行人已經不用再擔心。

土城區公所指出，朝山步道長度約900公尺，已有50年歷史，階梯材質為砂岩磚，若整修後仍希望保持原有風貌就必須以人工方式翻修，經費高達700萬，地方政府經費有限，無法全額負擔。

土城區長陳國欽表示，為了解決經費問題，他們決定向內政部營建署申請「城鎮風貌及創生環境營造計畫」經費，成功獲得455萬補助，市府則自籌245萬，預計明天召開基本設計審查會議，下個月招標，最快10月底完工，不只改善原有步道，還將同步更新止滑設計、排水設施，讓民眾安心踏青。

朝山步道歷史悠久，因年久失修，砂岩磚破損嚴重、凹凸不平，每逢下雨天就會變滑，行人走得膽戰心驚。圖／新北市土城區公所提供
朝山步道歷史悠久，因年久失修，砂岩磚破損嚴重、凹凸不平，每逢下雨天就會變滑，行人走得膽戰心驚。圖／新北市土城區公所提供

桐花

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