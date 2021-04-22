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台北文學季特展開幕 率讀者尋見台北私藏記憶

中央社 / 台北22日電

2021台北文學季特展今天開幕，文化局表示，特展展出傳奇樂吧「Roxy系列」招牌等逾百件珍品、6名創作人的台北一日遊路線以及台北文藝青年的都市記憶書寫，邀民眾一起探索台北城。

台北市文化局今天在萬華剝皮寮歷史街區舉辦2021台北文學季特展「尋城記」開幕儀式，台北市副市長蔡炳坤致詞表示，台北城1945年開始被拆除；儘管城牆已不復見，但無形的文化會透過文學、音樂、戲劇、舞蹈等形式留下。

他邀請民眾一起參與這次的台北文學季特展，體會無形文化是如何記錄這座城市，讓故事在身邊流動、找尋屬於自己的台北城。

文化局介紹，特展分為4大展區，「展區1-開啟搜索模式」，書店、咖啡館、戲院、音樂場所等台北藝文場域記憶，設計成巨大的迷宮，並展出波麗路西餐廳的實體大型招牌、玉成戲院模擬售票口、明星咖啡館的精緻杯盤、傳奇樂吧「Roxy系列」的彩色霓虹燈招牌等逾百件珍品。

「依路線前進」由設計師黃子欽、樂評陳德政、作家廖志峯、陸穎魚、廖梅璇和李璐等6名創作人記錄下對台北的獨特觀察，不藏私地分享各自的台北一日遊路線，透過精緻的手繪地圖，帶領讀者漫遊台北。

文化局指出，這次特展還納入台北文藝青年的都市記憶書寫，「找出關鍵字」展出民眾以「我的祕密基地」為主題創作的書寫、影像紀錄；「打開檔案」則展出去年台北拾街書寫工作坊成果。

文化局表示，台北文學季特展從明天開始到5月16日於剝皮寮歷史街區展出，開放時間為每週二至週日上午10時到下午6時，每日限量贈送「茉莉彩紋客製化口罩」，並不定期搭配活動贈送「尋城素描組」，邀請觀眾一起進入展場。

文化局 咖啡館

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