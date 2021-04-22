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北市租屋糾紛調解成立近20年 議員轟調處案竟掛零

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市地政局長張治祥說，過去有受理過2件租屋爭議調處，但因調解不成仍須上法院，調解誘因不高， 先前受理的2件也因房東不出席調解也撤案。圖／引用自議會直播官網
北市地政局長張治祥說，過去有受理過2件租屋爭議調處，但因調解不成仍須上法院，調解誘因不高， 先前受理的2件也因房東不出席調解也撤案。圖／引用自議會直播官網

北市議員吳沛憶質疑，租屋爭議層出不窮，不過台北市地政局設有不動產糾紛調解委員會，免費協助調解房屋租賃爭議，但成立近20年，調解案件卻掛零。北市地政局長張治祥說，過去有受理過2件，但因調解不成仍須上法院，調解誘因不高， 先前受理的2件也因房東不出席調解也撤案。

台北市地政局今赴議會民政委員會工作報告，吳沛憶質疑，為保障民眾權益，內政部於2018年訂新辦法，針對住宅租賃爭議得免繳調處費用，不過議員質疑，北市調解委員會成立近20年，房屋租賃爭議的調處案件竟然掛零，乏人問津，很多民眾根本不知道市府有這項免費服務，要求地政局加強宣導，讓需要的市民可獲協助。

張治祥說，過去有人來申請租賃爭議糾紛調解，但因調處的結果，雙方意見還是不一致，還是要打官司，因誘因稍低，過去僅受理過兩件，但因房東沒有來，房客也就只能算了。未來會加強宣導有調解服務。

北市 吳沛憶 房東

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