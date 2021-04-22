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延平國小地下停車場啟用 北市首推計時制里民優惠方案
北市大同區延平國小地下停車場今起啟用，即日起至5月9日止試營運期間免費停車、5月10日起開始收費；為讓里民確實享有停車優惠，北市首度推動「計時制里民優惠停車方案」，所在里民每日停車最高160元、周邊里民196元，盼藉此提高周轉率，避免發生購買月票民眾長期占據車格情況。
北市停管處指出，配合延平國小校舍改建藉此興建地下停車場，提供延三商圈及周邊社區停車供給，該停車場為地下2層，提供99個機車停車格、309個汽車停車格，5月10日起機車每次停車20元、汽車每小時30元，採車牌辨識進出停車場。
停管處表示，考量民眾反映公有停車場長期被月票者占據，就算有里民優惠也無法享有，因此首度推出「計時制里民優惠停車方案」，所在里及周邊里民只要持證件登記即可享有優惠，每日以16小時為最高收費上限。
以所在里的國慶里為例，國慶里民停車每小時21元，最高收費80元，若超過16小時，每小時再收10元，每日最多收費160元；周邊里民每小時停車24元，最高收費100元，超過16小時，每小時再收12元。
周邊里為停車場出入口半徑300公尺內鄰里，包含大同區鄰江里、國順里、景星里、隆和里、蓬萊里、至聖里、揚雅里；停管處表示，後續將觀察政策實施結果，若反應良好，未來公有停車場不排除也採用此政策。
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