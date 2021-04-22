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台北橋機車道路面刨鋪 23和24日夜間分向封閉
擁機車瀑布景觀的台北橋機車道往來交通量大，新北市政府明晚起2天晚上10時至翌日上午6時封閉刨鋪施工，23日封閉往台北機車道，24日封閉往三重方向，籲改道忠孝橋行駛。
新北市養護工程處表示，台北橋交通流量大，日常巡查發現機車道鋪面老化需更新，為維護用路人安全，市府計畫實施路面刨除重鋪改善工程。
養工處表示，23日夜間10時至翌日上午6時封閉台北橋往台北方向機車道施工，請機車提前改走忠孝橋，可沿福德南路接環河南路後右轉重安街直行至集美街口迴轉上忠孝橋，往三重方向機車道則維持正常通行。
24日夜間10時至翌日上午6時封閉往三重方向下重新路一段機車匝道，機車可由民權西路匝道上橋，配合交維人員引導由環河北路匝道下橋迴轉接重新路一段，往台北方向機車道則維持正常通行。施工所造成的不方便請用路人見諒。
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