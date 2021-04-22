太感人！ 移工「安妮」日揹3樓、推8公里陪阿嬤復健

來自印尼的安妮（Jariani）每日幾乎揹著阿嬤從3樓老公寓下樓，再推輪椅走8公里去醫院復健，也會研究如何煮阿嬤喜歡吃的美食。安妮今獲得新北模範勞工表揚，她一句「加油，要好起來，我愛妳」，惹哭在旁的阿嬤。

新北約有207萬勞工，新北勞工局今舉辦模範勞工表揚大會，市長侯友宜親手頒發給244名模範勞工、優良工會、優良駕駛。侯友宜也特別感謝在新冠肺炎疫情肆虐下，仍堅守在台灣從事第一線工作的移工。

34歲的安妮2013年來到台從事看護工作，曾照顧不良於行的孩童5年多，2年多前才轉換雇主照顧現在的林阿嬤。安妮說，其實阿嬤62歲比她的母親還小，所以她都叫阿嬤「阿母」，就像是自己的媽媽來照顧。

安妮說，剛開始阿母都不說話，但她喜歡聊天所以常跟阿母講話，現在彼此感情很好。阿母因為中風需要復健，她會請阿母嘗試靠自己走下樓梯，希望能藉此多運動，真的沒力氣時她就會揹起阿母下樓。

林阿嬤的女兒說，安妮能夠同理心這樣的被照顧者，剛開始母親不太愛走路，因為安妮的幫忙告知如何出力走路，真的幫忙很多。母親也容易失禁，安妮第一時間發現就會處理，甚至不需要她的幫忙，而且快速地打理好，非常有耐心。

39歲的冠蘭患有罕病無法從事餐飲業工作，她進入中和區公所工作14年主要負責公園清潔工作，分類紙餐盒、整理廚餘、洗廁所、擦桌椅、掃落葉等工作都難不倒她，冠蘭說，雖然學習較慢，但只要她努力做，一定做得到。