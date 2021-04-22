黃偉哲再度北上板橋賣鳳梨 銷售6千箱破去年紀錄

為銷售台南鳳梨，台南市長黃偉哲今天與山上區農會等7個農會及青農，到新北板橋農會活力廣場銷售農產品，現場銷售氣氛熱烈，板橋、蘆洲、台北市農會加碼預購，預購總數達6000箱，更突破去年的3700箱，黃偉哲表示，228連假前鳳梨出口受挫，現在反而鳳梨大熱賣，也驗證品質好不怕沒市場。

黃偉哲表示，這次來大台北地區讓消費者見證品質最好的鳳梨，今天銷售的山上區第16號鳳梨，優點非常軟絲，不論是鮮果或是做成果乾都很好吃，國外都吃得到，包含鳳梨酵素、肥皂、鳳梨醬等相關製品，值得民眾品嘗，也對身體健康有好處。

黃偉哲表示，今天賣了6000箱，但不敢追加賣，怕沒有那麼多貨，也希望農民繼續努力種出好吃的農產品，品質要保持好，如果變成黑心鳳梨，也無法接受，目前台南鳳梨是品質最好，沒有黑心鳳梨，原先出口到日本2個貨櫃（約40頓），後來加訂5個貨櫃約100噸，他對台灣的農特產品非常有信心，更說不可做偷工減料，或有把次級品充當一級品的狀況。

由於中南部持續缺水，是否擔憂衝擊到農產品，黃偉哲表示，鳳梨產季到五月底，接下來是芒果的產季，會對芒果的果粒大小有影響，但品質不影響，通常大的果粒就會受歡迎，像文旦要吃小顆，芒果是大顆，水情的部分會密切關注，但對水果的影響不顯著，對人的影響比較大。

山上區農會總幹事許弘霖表示，經過36小時烘烤的鳳梨果干非常搶手，3天就創下5000包的訂單，今年果乾的製作方式稍微調整，除完全不添加防腐劑，因為切比較大塊，烘烤後呈現新鮮的黃色、口感較軟，吃起來有自然的酸甜味，不論賣相或口感，都獲得好評。