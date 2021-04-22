塭仔圳第二區由中華工程得標 明年初動工先做替代道路

新北市新泰塭仔圳市地重劃分為二大區開發，第一區由榮工工程得標，第二區上月確定由中華工程得標，正在進行簽約作業，總發包金額約45億元。地政局表示，第二區預計明年初動工，由於重劃排除戶較多，會先優先施作替代道路，將當地民眾通勤影響降到最低。

地政局指出，中華工程曾是經濟部所屬國營事業之一，民國83年轉為民營事業，並參與全國37處土地開發案，包括台中高鐵站市地重劃、新莊副都心市地重劃等，旗下還有工程機械子公司，擁有各式工程機具設備，工程量能穩定。

地政局長康秋桂表示，由於二區重劃排除戶較多，為避免當地居民通勤困難，交通工程將優先施作，另第二區自動搬遷期為今年12月，請地上物所有權人於期限前將建築物拆除或騰空搬離，並完成斷水斷電及戶籍遷出登記，民國88年6月11日前興建建物將依規定另發給自動搬遷獎勵金，逾期未搬離者，將強制拆除並不發給自動搬遷獎勵金。

地政局重劃科長李先智說明，由於第二區許多既有道路與計畫道路不同，且部分廠房位於計畫道路上，因此明年初動工後，除了優先維持既有道路，也會施作替代道路，並針對逾期未搬遷者執行強拆，接著再進行後續主體工程。

李先智表示，第一區預計在今年10月動工、2025年底完工，第二區預計明年初動工、2026年底完工。