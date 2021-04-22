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影／6國使節響應氣候議題 新北濾鏡抽獎活動延長至月底
為呼應新北市長侯友宜喊出2050年淨零碳政策，環保局舉辦「新北倡議」活動，響應氣候議題，透過AR濾鏡完成指定動作即可抽獎，還找來多達6國使節參與，活動將延長至月底，環保局希望能藉此喚醒大家對環境的重視。
這次參與新北倡議國家包括聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、聖露西亞、馬紹爾、尼加拉瓜以及莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處等6國，侯友宜也對各國大使表達感謝。
侯友宜表示，氣候議題不分國界，新北作為國際城市，將與各國尋求氣候合作，在城市基礎上達成淨零碳，參與全球氣候治理行動。
秘書處長饒慶鈺表示，台灣許多友邦一樣是島國或臨海國家，新北市前年年與馬紹爾賈魯伊特環礁締結姐妹市，特別將永續發展及氣候變遷調適議題納入備忘錄中，創全國先例。
環保局長程大為指出，新北2023年將成為無煤城市，也已成立氣候變遷及能源對策委員會，新北倡議活動主題包含氣候行動、清淨大地、減塑、生活不浪費，透過網路活動串聯，共同呼籲大家修復地球。
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