快訊

黑衣人闖松山分局毀電腦 分局長鞠躬道歉、教官記過調職

航海王贏股王！長榮突破80元關卡 市值逾4,200億超車大立光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／6國使節響應氣候議題 新北濾鏡抽獎活動延長至月底

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市長侯友宜玩濾鏡響應氣候議題。圖／新北市環保局提供
新北市長侯友宜玩濾鏡響應氣候議題。圖／新北市環保局提供

為呼應新北市長侯友宜喊出2050年淨零碳政策，環保局舉辦「新北倡議」活動，響應氣候議題，透過AR濾鏡完成指定動作即可抽獎，還找來多達6國使節參與，活動將延長至月底，環保局希望能藉此喚醒大家對環境的重視。

這次參與新北倡議國家包括聖克里斯多福及尼維斯、吐瓦魯、聖露西亞、馬紹爾、尼加拉瓜以及莫斯科台北經濟文化協調委員會駐台北代表處等6國，侯友宜也對各國大使表達感謝。

侯友宜表示，氣候議題不分國界，新北作為國際城市，將與各國尋求氣候合作，在城市基礎上達成淨零碳，參與全球氣候治理行動。

秘書處長饒慶鈺表示，台灣許多友邦一樣是島國或臨海國家，新北市前年年與馬紹爾賈魯伊特環礁締結姐妹市，特別將永續發展及氣候變遷調適議題納入備忘錄中，創全國先例。

環保局長程大為指出，新北2023年將成為無煤城市，也已成立氣候變遷及能源對策委員會，新北倡議活動主題包含氣候行動、清淨大地、減塑、生活不浪費，透過網路活動串聯，共同呼籲大家修復地球。

侯友宜 氣候變遷

延伸閱讀

減碳30%不遠！ 2030台南太陽能發電每小時45億瓦

侯友宜、納豆同台飆戲 反遭外甥笑：舅舅呆掉了！

侯友宜喊話2050年達淨零碳 黃偉哲：台南也會逐步落實

侯友宜喊話2050年淨零碳 有勞中央多幫忙

相關新聞

北市商圈禁菸區擴辦 北車9月納入

台北市政府2016年10月在香堤廣場推出第一個禁菸商圈，不過台北市議員秦慧珠指出，近4年來北市府只新增一處禁菸商圈在西門...

台南藏金閣好物拍賣 人氣拍品有檜木家具、登山車

台南市環保局藏金閣，4月24日上午舉辦拍賣會，這次精選人氣拍品有黃檜辦公書桌、經典檜木衣櫥，以及捷安特莫曼頓車王-iRi...

影／6國使節響應氣候議題 新北濾鏡抽獎活動延長至月底

為呼應新北市長侯友宜喊出2050年淨零碳政策，環保局舉辦「新北倡議」活動，響應氣候議題，透過AR濾鏡完成指定動作即可抽獎...

議員憂八里掩埋場大火再起 新北市府：有完整配套

新北樹林焚化廠6月將整建，新北環保局規畫，若垃圾無法暫置在廠內，允許打包暫置於八里掩埋場，新北市議員鄭戴麗香指出，今年初...

三峽擬設堆肥廚餘廠 民憂髒亂

新北市政府打算把三峽碳中和樂園規畫成生廚餘（堆肥廚餘）處理廠，新北市多名議員擔憂，該處若成為生廚餘處理廠，會孳生臭味、蚊...

北市建商囤房稅 4版本初步審議

北市法規會昨天審議「建商」囤房稅，共有北市財政局修正的「北市房屋稅徵收自治條例」和另3位議員所提的修法版本，建商待銷售期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。