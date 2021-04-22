議員憂八里掩埋場大火再起 新北市府：有完整配套

新北樹林焚化廠6月將整建，新北環保局規畫，若垃圾無法暫置在廠內，允許打包暫置於八里掩埋場，新北市議員鄭戴麗香指出，今年初掩埋場才發生大火，不允許再把垃圾放置該處。環保局表示，歲修期間須共同度過，會做好相關防火配套措施與規畫。

樹林焚化廠營運至今超過20年，廠內3座爐24小時不間斷處理垃圾，6月起將整建關機1個月。環保局初步規畫，清潔隊收運的垃圾分送新店、八里焚燒，為了降低民間事業廢棄物影響，期間仍可收一般事業廢棄物，但須打包處理。

鄭戴麗香說，八里有焚化廠、掩埋場、垃圾山、汙水處理廠，嫌惡設施來不夠多嗎？現在還要有個放置打包了垃圾暫置場，市府決定任何事情要想想民眾感受，若堅決要放置垃圾，她不排除帶頭來抗爭。

環保局長程大為表示，這幾年焚化廠整建勢必影響垃圾處理量能，樹林廠6月停爐無法完全處理新北市垃圾，八里掩埋場有不透水布等汙染防治措施，這是大家都須度過難關的問題，整建完成就會回運垃圾焚燒。

環保局發言人孫忠偉也說，焚化廠歲修要降低對清運垃圾影響，歲修前樹林廠全力焚燒垃圾，降低貯存坑的垃圾量，歲修期間就能放置垃圾，若貯存坑滿則把垃圾暫置於廠內。而清潔隊收運的垃圾，仍會在歲修期間於它廠處理完畢。

孫忠偉指出，歲修期間為降低清運業者收運一般事業廢棄物的影響，允許繼續進廠，無法處理部分若廠內暫置滿才會改暫置於八里掩埋場，至於何時開始暫置，則視收運垃圾的量，最快5月多開始，最晚可暫置到8月底。

孫忠偉表示，有鑒於年初掩埋場出現巨大家具暫置區大火，有完整的防火規畫，不僅有間隔還會監控溫度、人員巡場，所有的垃圾都要把包，能防止味道外溢，也可避免雨水侵入，造成類似電池物品引起火災。