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首創柴油車二合一檢驗 新北即日上路

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北大型柴油車二合一檢驗自21日起正式上路。圖／新北市環保局提供
新北大型柴油車二合一檢驗自21日起正式上路。圖／新北市環保局提供

新北市大型柴油車約2.1萬輛，柴油車氮氧化物排放量佔公路運輸8成，但現行法令無法強制規範大型柴油車要定期檢驗，環保局為此和交通部台北區監理所推出安全、排煙二合一檢驗，執行每年例行交通道路安全審驗時，也能進行排煙檢驗。

環保局與監理單位提供「大型柴油車安全與排煙二合一檢驗」服務今日正式上路，初期為每月第3周的周三於台北監理所設點服務，後續會再視需求增加場次。

環保局表示，此項服務除可節省車主額外花費時間至各縣市柴油車動力檢測站做排煙檢測外，現場只要檢驗合格環保局就會核發全國環保機關認證自主管理標章，依照車主符合等級，可享有最低6個月最多3年免驗排氣資格。

環保局長程大維指出，設籍新北大型柴油車輛約2.1萬輛，透過空氣汙染物排放量推估，氮氧化物排放有7成5來自於公路運輸，其中柴油比例就佔公路運輸8成，透過環保排煙檢驗可避免車輛有排放異常情形。

柴油車 車主

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