菁桐老街平整又耐看 復刻版小火車免費體驗

平溪區菁桐老街的鋪面自二二八連假後施工換新，由於今年春季少雨，在清明連假前夕提早完工，今(21)日新北市議員林裔綺前來視察施工品質，搭乘商圈創意的復刻版小火車感受平整的全新鋪面，以瀝青混泥土押花，並保留地方大事紀石磚，讓民眾沿著老街新貌見證菁桐的轉變。

平溪區長曾繁盛表示，菁桐老街的步道當初在91年鋪設，一塊塊的磚面歷經多年造成起伏凹陷，透過今年的重新改造，利用瀝青混泥土押花，不但有如馬路搬的平整，也有典雅的復古押花，低調耐看襯托老街景色，從106線路口到菁桐礦業生活館將近八百公尺，仔細觀察的話，沿路都有設置菁桐地區發展相關的事件紀錄，包括此次也將「110年平溪線鐵道滿百年老街鋪面改造完工」紀錄下來，供民眾參考菁桐的轉變過程。

菁桐坑文化觀光推廣協會理事長李溫泉表示，很高興菁桐老街的鋪面終於在四月初完工，因為今年春季雨天少，工程單位也很幫忙提升進度，讓商家的陣痛期得以縮減，二二八及清明連假的生意都有做到，也很感謝新北市議員林裔綺的爭取，市政府、公所的鼎力支持，現在遊客前來老街滿意度都比以前高很多，社區的小孩子也能體驗到在平整的老街溜滑板的樂趣。

新北市議員林裔綺表示，這次趁著疫情期間沒有國際觀光客，將改造的老街以新面目迎接平溪線鐵道100週年，特地來視察完工狀況，並體驗搭乘菁桐商圈店家自己設計的復刻版小火車，在新鋪面行駛特別感到平整舒適，只要民眾前來菁桐商圈消費都能免費體驗，而四月也是螢火蟲季，菁桐的石底大斜坑更是攝影愛好者特愛夜間取景的古蹟環境，歡迎民眾前來賞螢，並來到菁桐老街看看嶄新的風貌。