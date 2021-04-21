聽新聞
test
0:00 / 0:00
關渡大橋路面補丁不平 立委憂安全要求改善
淡水、八里的重要交通「關渡大橋」，交通部公路總局去年才完成橋樑的耐震補強工程計劃，不過民眾反應橋面道路的卻是凹凸不平，對此立委洪孟楷邀集了相關單位會勘，由於是公路總局進行的橋面防水層改善工程，因此要求工程單位必需要盡快完工，還給用路人一條平坦且安全的道路。
立委洪孟楷表示，公路總局所進行的關渡大橋路面防水層改善工程，共一千三百多萬元的經費，過程中需要重新刨除鋪面，但現場一看確實在道路邊有許多重鋪但不平整的狀況，因此也要求公路總局，將工程要在四月底完工，而且要在夜間施工不影響車流。
對此公路總局第一區工程處副處長謝俊雄表示，由於橋面柏油底下是鋼板，時間一久防水功能降低，加上橋面大小車輛頻繁，過去考量到車流因而分區塊施工，而在防水層工程完成之後，將會針對路面平整性，進行整體性的刨鋪作業處理，讓關渡大橋有更平整的路
另外立委洪孟楷也強調無論是橋面道路安全，日前有人攀爬到橋拱，導致大塞車，這個部份也要求公路總局要強加宣導，希望讓這一座使用38年的重要橋梁，提供用路人更安全且順暢的環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言