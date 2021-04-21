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防登革熱有方法 汐止公所推蓋斑鬥魚吃孑孓

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
防登革熱也採取自然生態，汐止區公所推廣復育蓋斑鬥魚吃孑孓。 圖／觀天下有線電視提供
防登革熱也採取自然生態，汐止區公所推廣復育蓋斑鬥魚吃孑孓。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區推健康城市，進入夏天預防登革熱也採取自然生態的方式，除了注意環境清潔，因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300孑孓，所以，今年汐止區公所再度推廣復育工作，邀請復育蓋斑鬥魚已經十幾年的長青里長陳建興擔任講師，希望各里、或是學校找適合地點進行復育。

汐止區長陳健民指出，蓋斑鬥魚是台灣原生種的魚類，從去年開始就有跟長青里長合作分享，今年找了學校跟里長們，繼續將蓋斑鬥魚提供給學校有生態池、或是里內有比較大的池子，希望大家一起來做復育，每年的4月到10月是蓋斑鬥魚的繁殖期，如果在生態環境都允許的情況下，希望大家可以共同來復育，因為蓋斑鬥魚可以協助消除孑孓，即將來到登革熱旺季，也是要審慎戒備，如果民眾有興趣、家裡有類似的環境，也可以找區公所，我們很樂意提供。

汐止區公所邀請陳建興里長當講師分享，值得一提的是，當天新北市政府漁業及漁港事業管理處還提供了400隻的鬥魚，讓各里或是學校帶回去找生態池或適合的地方進行復育。

長青里長陳建興說，配合汐止區公所持續推復育專門吃蚊子幼蟲的蓋斑鬥魚，這次上課主要是針對有生態池的學校、以及里長，講課內容從認識蓋斑鬥魚、生存空間到復育的方式，什麼樣的環境對蓋斑鬥魚是最好的。那透過學校還可以做為教材教導小朋友，尤其蓋斑鬥魚吃孑孓，可以減少病媒蚊孳生，預防登革熱採取比較自然生態的方式，對環境也是比較好的。

汐止 登革熱

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