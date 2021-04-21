基隆河汐止自行車道沒串聯 地方要求銜接

汐止區福德一路旁的基隆河自行車道，因為沒有串聯，造成民眾運動休閒很不方便，今(21)日立委賴品妤服務處、市議員張錦豪就再度邀請相關單位人員會勘，希望步道能夠儘快銜接，另外，福德一路接康寧街的道路，在高速公路橋下有彎道阻視線，容易造成車禍，會勘也要求進行改善。

康福里長曾淑蘭說，在福德一路高速公路橋下有一個突出物容易造成車禍，感謝立委賴品妤及議員張錦豪的幫忙，找了相關單位來，希望那一塊路形能改善，減少車禍的發生，另外，也很感謝張錦豪議員在這兩年的緊追之下，市府高灘處要施作自行車步道串聯，希望能夠趕快規劃完成施作，讓步道能夠開通。

市議員張錦豪指出，福德一路往金龍抽水站往同興路方向，因為有彎道要繞過高速公路橋墩，有視線上的死角，所以，今天請市府養工處一起過來協調，是不是可以截彎取直，會勘後也請市府將高速公路橋下路形做修飾，讓福德一路人車通行更安全。

張錦豪表示，福德一路自行車道要接康寧街，目前卡在金龍抽水站不通，所以，一直以來爭取是不是能夠沿著外圍延伸到康寧街，目前也有了新進展，要利用金龍抽水站外圍也就是靠近基隆河這邊，一直到接近康寧街再轉出福德一路，這部分已經討論後久也有了新的突破，今天會勘主要是路面的標誌、標線能夠做的更精確，搭配未來靠近河岸的自行車道銜接道路的部分，目前還在設計中。