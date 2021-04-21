金山老街只差這「根」 地方要求電桿地下化

金山區金包里老街可以說是幾乎擁有乾淨的天際線，美中不足之處就是與福德街交會處還有一根電桿存在，多年來地方居民一直希望能夠地下化，卻礙於諸多工程考量以及找不到變電箱位置而遲遲未果，為此市議員廖先翔邀請台電公司來到現場，再次評估電桿下地的可行性，並且尋找變電箱能夠放置的位置。

市議員廖先翔指出，整條金包里老街就只剩保安宮前福德街轉角處的電桿還沒有地下化，電桿座落於路口轉角的位置，不但容易引發車輛擦撞的事故，也讓整條老街的乾淨天際線差了臨門一腳，而與金包里街交會的福德街上也可以見到還有零星的幾根電桿佇立，趁著這場會勘中，市議員與相關單位還有電力公司也要來商討鄰近老街所有電桿地下化的可行性。

在會勘中希望將金包里街連同福德街、溫泉街上所有電桿一併地下化，而變電箱位置，則是初步評估設計在即將完工的中山溫泉公園中，此外，市議員廖先翔也提及地下化工程，恐怕會有壓降的問題，影響民眾用電權益，為此要求台電公司一併納入評估，期盼剩餘的幾根電桿能夠盡快地下化，讓天際乾淨、市容更美麗。