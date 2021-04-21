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拋街道正名討好台派？ 柯文哲：支持者光譜多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今表示，拋正名是認為正名可以輕鬆、自然、民生一點。討好台派說？柯表示，他支持者中有各種光譜，本土台派也是其中、相當大一個區塊，他主張多元開放。記者林麗玉／攝影
柯文哲今表示，拋正名是認為正名可以輕鬆、自然、民生一點。討好台派說？柯表示，他支持者中有各種光譜，本土台派也是其中、相當大一個區塊，他主張多元開放。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲新粉專「台灣阿北、柯文哲」昨上架四小時後關閉，今復活兩個小時後又下架，由於柯在粉專拋「街道正名運動」引熱議，外界解讀，柯為討好台派？證明自己才是台派？柯文哲今表示，拋正名是認為正名可以輕鬆、自然、民生一點。討好台派說？柯表示，他支持者中有各種光譜，本土台派也是其中、相當大一個區塊，他主張多元開放。

柯文哲今出席公安督導會報前受訪表示，正名運動可以輕鬆一點、自然一點、民生一點，他也是拋出一個議題，因為依照目前台北市的自治條例、行政規則，要街道改名相當困難，他是拋出來，給大家討論一下。

由於柯文哲新粉專小編友人曾提到，「柯文哲本性被揭露，才發現柯與本土路線契合」，柯文哲今則說，他的支持者有各種光譜，他也主張多元開放。至於接下來正名怎麼走？柯文哲說，以台灣為主體性，大家都同意，提到台灣，大家也不用覺得怪怪、彆扭，也不要刻意政治化，就是自然，生活化，面對每天面對的問題。

另外，柯也在新粉專中提到，正名可以從「中華郵政」、「中華航空」開始先改，柯今則說，中華郵政過去曾經改過，但又改回來，所以他認為，一個活動、政策還是要先倡議。

至於會不會擔心拋出正名未來影響與大陸交流，包括雙城論壇？柯則嘆一口氣，並表示每天都有問題。

柯也提到，正名是否變成意識形態之爭？就像有議員問他拆銅像的問題，他後來才發現，市府拆銅像完全沒有SOP，很多東西，要嘛就是制度化，要不就是自然處理，不然每天都有各種聲音。

柯文哲 北市

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