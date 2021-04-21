板橋黃石市場圍籬倒塌又沒貼告示 議員質疑施工品質

新北市板橋區黃石市場今日上午11時左右驚傳施工圍籬倒塌，新北市議員何博文在中午接獲民眾回報派人趕到現場，發現市府單位都還沒來，質疑如此態度施工品質還會好嗎？相關單位則表示，事發原因還待釐清，已經有針對工程缺失開罰並勒令停工，目前正對圍籬加固中。

黃石市場改建是新北市推動府中美學的重要建設，何博文指出，從11時發現倒塌到服務處派人到現場，市場旁邊就是緊鄰派出所且人潮眾多，市府單位卻沒半個人到，等到下午2時左右才出現，質問也一問三不知，現場連施工告示牌都沒有。

何博文認為，幸好當下沒人經過，否則後果不堪設想，對於市府經過3小時才開始修復，他說「實在太扯了！」，若不是服務處有派人，難道要拖更久才處理？

市場處回應，目前事發原因還待釐清，但確實現場沒有架設告示牌，現已把倒塌圍籬回收，要重新用鷹架加強圍籬的牢固，事後也會跟施工單位追究相關責任，看是否有違反規定，先以恢復現場為首要任務。