中和巷弄屎尿廢水從天降 惡臭飄一年有人當頭淋下

新北市中和區國光街112巷16弄、18弄去年完成汙水下水道接管工程，不過部分住戶不願意自費接管，原先私接的汙水管裸露在外，屎水、廢水從天而降，不僅造成環境惡臭，還有工人被屎水當頭淋下，狀況持續一年。新北市議員張維倩質詢時要求相關單位盡速改善，市府表示，將找出行為人開罰，並盡速協助住戶進行改管連接。

中和區國華里長童宥翔指出，當地汙水下水道未接管前，許多樓上住戶採私接外管連到地下排水溝方式，排放家中屎水、廢水，但隨著去年5月完成汙水下水道接管後，少數2、3樓住戶並不願意自費接管，導致外管裸露在外，馬桶及生活汙水直接從天而降。

童宥翔表示，外管位於防火巷，部分住戶打開後門，就會看到滿地屎水，惡臭難聞，狀況持續一年都沒改善，還有工人施工時，直接被屎水從頭淋下，求助相關局處卻始終沒有解決。

水利局指出，該區為中和污水下水道系統第二期工程第十標工程，由營建署代辦，去年接管完成後，1樓的違章接管已配合縮減或拆除，但2樓以上只要能支撐，未要求拆除，雖多次勸導住戶改管連接污水下水道，但仍有住戶不願配合。