新北三峽規劃生廚餘處理廠 議員憂臭味外溢

新北環保局打算把三峽碳中和樂園規劃成生廚餘處理廠，新北市多名議員擔憂，該處若成為生廚餘處理廠，會有臭味、蚊蟲孳生。新北環保局長程大維表示，目前確有這規劃，已發包但還未規劃設計，會做好相關措施避免臭味外溢。

新北三峽碳中和樂園原為垃圾掩埋場，歷經多年復育綠美化打造成環保公園成為碳中和樂園，不過地方盛傳，將改成生廚餘處理廠，不少里民反應，包括臭味、廢水、環境整潔都令人擔心。

市議員江怡臻說，若三峽碳中和樂園成為生廚餘處理廠，每天通網該處的廚餘車就有中正、安溪、礁溪、介壽、溪北等里，新北土城、樹林、三峽、鶯歌每天約3、40多噸廚餘，代表有3、40輛廚餘車經過，臭味、廢水該如何處理。

程大維指出，初步規劃碳中和樂園成為生廚餘處理廠，未來三鶯生廚餘會透過高效堆肥方式，以高溫高壓透過水解讓堆肥快速處理，目前還未規劃廚餘車動線，但會要求車輛要密閉式，相關廚餘水要在車上做收集，也會落實環境消毒。

市議員蘇泓欽表示，生廚餘處理廠是否造成附近環境髒亂、蚊蟲孳生？環保局也應該要到地方半說明會，要盡力解釋讓地方民眾釋疑。江怡臻則說，未來廚餘車路線、廚餘量等問題，都須公布在官網讓民眾知道。

市議員陳儀君也說，中央是否要求各地方政府自行處理生廚餘，近期民眾生廚餘分類逐漸未落實，直接把廚餘丟進垃圾車內，也希望能加強宣導。

程大維說，中央鼓勵各縣市透過高速發酵、堆肥方式處理生廚餘，新北目前還未有正式運作處理廠。環保局會加強與地方溝通，並跟當地意見領袖做了解，生廚餘處理廠還在規劃設計階段，未來相關資訊有會公布在網路上。