北市電腦補助專案5月開跑 共1300戶可受惠

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聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
社會局表示，自110年5月1日起至110年5月31日止受理申請，將補助低收入戶1000戶，中低收入戶300戶。圖／台北市社會局提供
社會局表示，自110年5月1日起至110年5月31日止受理申請，將補助低收入戶1000戶，中低收入戶300戶。圖／台北市社會局提供

台北市政府社會局今日辦理「2021拼出夢想 缺e不可」電腦補助方案開跑捐贈儀式，將補助低收入戶、中低收入戶購置電腦，支持經濟弱勢家戶學生投資未來。社會局表示，自5月1日起至31日受理申請，將補助低收入戶1000戶，中低收入戶300戶，經本局通知核准補助資格後，家戶自行購買電腦設備，並檢附發票向社會局請款。

社會局表示，經問卷調查受補助家戶有購置電腦學習軟體需求占6成，因此今年度新增加碼補助購置電腦學習軟體700戶，若家戶有購買電腦學習軟體需求，可併同電腦補助設備一併申請，另對於戶內有3名以上就學子女且2018年至今年僅接受過1次政府捐助或補助購置電腦的家戶，只要檢附3名子女之就學證明文件，就能再申請補助1次。

社會局表示，自5月1日起至31日受理申請，將補助低收入戶1000戶，中低收入戶300戶，經本局通知核准補助資格後，家戶自行購買電腦設備，並檢附發票向本局請款。且考量部分家戶無力先行購買，另於補助額度內統一採購電腦供40戶低收入戶申請，期許透過資訊設備的充足，讓經濟弱勢學生數位資訊不脫軌。

社會局表示，補助方案協助過許多同學，像是就讀於觀光系及輔修日文系的黃同學，申請電腦補助後，運用電腦設備，製作系上眾多報告，也報名線上日語進修課程，補強紙本閱讀的不足，提升聽力能力，考取日語檢定N3證照，因透過電腦設備多元化學習提升就業競爭力，讓她畢業後成功進入飯店業工作。

社會局長周榆修表示，特別感謝公益企業「順發電腦股份有限公司」持續傳遞愛心投入資源，再度響應捐贈200萬元作為加碼補助金，自2014年起至今已累積捐助逾1031萬元齊力幫助弱勢家戶，並期待未來有更多民間企業能共同響應，一同擴大溫暖的足跡。

低收入戶 發票

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